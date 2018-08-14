Италия: канадцы заплатят штраф за купание в фонтане в Риме

Мужчина и женщина в возрасте 30 лет в ночь на понедельник пытались искупаться, но были замечены полицейскими и ушли.

В пять утра пара вернулась, канадцы залезли в воду, стали плескаться, но тут снова появились полицейские. Они вытащили туристов из воды и выписали каждому штраф 450 евро, сообщает news.ru.

Это не первое происшествие у фонтана Треви. Несколько дней назад у него подрались две группы туристов. Зачинщиками стали голландка и американка итальянского происхождения, которые не поделили удачное место для селфи. Ссора переросла в драку, к ним присоединились друзья и родственники. Полицейским пришлось разнимать восемь человек дерущихся.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Италии ввело «красный» уровень погодной опасности в 18 городах из-за аномальной жары. Неблагоприятная погода угрожает жителям северной и центральной части страны.

В число городов, где столбики термометров достигают 40 °C, вошли Рим, Милан, Турин, Венеция, Генуя, Болонья и Флоренция.