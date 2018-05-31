Италия: канатная дорога Монте-Фаито продлил расписание

Канатная дорога, который соединяет гору Фаито и город Кастелламмаре-ди-Стабия, в субботу и воскресенье начала июня продлевает расписание движения до 17:45, тогда как обычно последний рейс совершается в 16:25. Такое решение руководство приняло, предвидя большой поток туристов в эти выходные, тем более, что прогноз обещает солнечную погоду, пишет napoli1.com.

Несомненно, наплыв желающих провести уикенд на открытом воздухе значительно увеличится, и фуникулер предоставит гостям возможность насладиться чистым воздухом и чудесными пейзажами без спешки и столпотворения на посадке.

Добавочные рейсы пойдут по такому расписанию: 16:45 - 17:05 - 17:25 - 17:45.