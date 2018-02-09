Италия: Каподикино на первом месте в шкале аэропортов Европы

Вторая половина прошлого года отмечена значительным увеличением пассажиропотока в Каподикино. Эти данные зеркально отражают возросшую популярность Неаполя среди туристов: во всем мире растет число желающих побывать в столице Кампании, пишет napoli1.com.

В 2017 году зафиксирован настоящий туристический бум: достаточно было видеть дороги, заполненные иностранцами, очереди в музеи и пиццерии, статьи и отзывы в мировых медиа. Аэропорт закрыл год с цифрой 8,6 миллиона пассажиров, что означает 26% роста.