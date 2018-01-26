Италия: Капри в топ-десятке лучших отелей

В категориях «маленькие отели», «лучшее обслуживание», «романтические отели» в национальную и мировую топ-десятку вошли гостиницы «Hotel Minerva», «Capri Wine» и «Luxury Villa Excelsior Parco».

Напомним, что на портале TripAdvisor путешественники со всего мира ищут лучшие отели с привлекательными тарифами и опираются на актуальные отзывы пользователей, которые побывали здесь. Позиции отелей в классификации различаются в зависимости от категории, пишет napoli1.com.

Так, в мировом ранге «Hotel Minerva» занимает 9 место как «маленький отель» и «лучшее соотношение цены и качества», а в национальном - 1 место в категории «романтические отели».