Италия: карабинеры вооружаются электрошоковыми пистолетами Taser

Испытания нового оружия продляться три месяца. Вчера, 4 сентября, в подразделении карабинеров на улице Кадути-ди-Нассирю в Неаполе (via Caduti di Nassirya) были проведены теоретические и практические курсы по использованию пистолета Taser, пишет napoli1.com.

Электрошокер Taser считается одним из наиболее востребованных в сравнении с аналогами по причине сочетания таких важных качеств, как эффективность воздействия на нападающего, наличие дополнительных удобных функций - не оказывает негативное воздействие на здоровье, что гарантирует отсутствие существенных повреждений при приминении на противника.

Тайзер — электрошоковое оружие (устройство) нелетального действия. Уникальность и главное отличие электрошоковых устройств Тайзер от аналогов заключается в запатентованной технологии, позволяющей свести к минимуму получения увечий и летального исхода при задержании правонарушителя и в способности поражать цель на расстоянии.

Неаполь и Казерта - города южной Италии, где запланированы проведения экспериментов с этим оружием.