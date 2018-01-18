Италия: Клаудио Лотито не продаст Милинковича-Савича

После 20 туров «орлы» с 40 очками идут на 4-м месте, опережая соседей из «Ромы». Более того, по потерянным столичная команда опережает даже «Интер», то есть всерьез претендует на место в следующей Лиге Чемпионов. И это при том, что по финансовым показателям клуб явно уступает конкурентам.

Ключом к успехам «Лацио» стала прекрасная работа Симоне Индзаги. Но молодой тренер бы все равно не справился без помощи игроков. Сейчас в Риме играет несколько сильных футболистов, но все же самым перспективным из них сейчас называют Милинковича-Савича. В следующем сезоне сербу исполнится всего лишь 23 года. А он уже уже наиграл 77 матчей в рамках Серии А и 12 в еврокубках. Причем особенно сильным был старт в текущем сезоне: 5+3 в 18 поединках Кальчо и 2+1 в 4 играх Лиги Европы.

Как правило, такие игроки в посредственных клубах надолго не задерживаются. А «Лацио» сейчас к грандам не отнесешь - в экономическом плане у них просто нет шансов тягаться против богатых команд Италии и Европы. Но амбиций у Клаудио Лотито хватает - он не желает отпускать одного из своих лидеров. На этой неделе президент еще раз подтвердил, что верит, что серба удастся удержать у себя в составе, пишет fanat.ua.

Лотито в общении с прессой заверил, что не интересуется тем, сколько можно получить за серба. Милинкович-Савич, по его заверению, просто «не продается». Клаудио считает, что перспективный футболист похож на него самого, как по характеру, так и по готовности ради достижения целей в чем-то отказывать себе. Владелец «орлов» вспоминает, что отец игрока убеждал того переходить в «Фиорентину», но Сергей настаивал на желании играть исключительно за «Лацио». И Лотито верит, что некая «договоренность» между ним и сербом, о которой он любит упоминать, будет выполнятся и далее.

Вот только сколько сможет выдержать сам президент «Лацио»? Еще осенью гранды, в том числе «Манчестер Юнайтед», вовсю начали бомбардировать Рим своими предложениями, и предложенная цена достаточно быстро перевалила отметку в 100 миллионов. Пока что удавалось отказаться от искушения отпустить Милинковича-Савича. Но сейчас в дело готов вступить ПСЖ. Французский гранд ищет достойную замену для стареющего Тиаго Мотты. Таковой видят именно Сергея, и готовы отдать за парня 170 миллионов. За оформление сделки готов взяться сам Жорже Мендеш. Похоже, все-таки надолго молодой талант в столице Италии не задержится, вопрос в том, сколько на нем «лациале» смогут заработать…