Италия: книгу о Ferrari оценили в 6 тысяч евро

Особенностью коллекционного издания, цена которого составляет 4500 фунтов стерлингов, стал алюминиевый чехол работы промышленного дизайнера Марка Ньюсона, выполненный в стилистике клапанной крышки двигателя V12.

Книга в красной, прошитой вручную кожаной обложке содержит 480 страниц. На них представлены несколько сотен уникальных фотографий, рисунков и эскизов из архивов итальянской марки и частных коллекционеров. Il Fascino Ferrari выпустят в двух вариантах: Collector’s и Art Edition.

Тираж последнего составит всего 250 экземпляров, и от обычного издания книга серии Art Edition будет отличаться хромированной подставкой в виде 12-цилиндрового V-образного двигателя. Ее цена пока не сообщается.

В ноябре прошлого года аукционный дом Sotheby’s выставил на торги самую дорогую книгу о Ferrari. 852-страничный фолиант массой 37 килограммов оценили в 175 000 долларов.