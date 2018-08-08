Италия: количество раненных в Болонье возросло до 145 человек

Среда, 08 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: количество раненных в Болонье возросло до 145 человек

Число пострадавших в ДТП и от последующего за ней взрыва, которые произошли недалеко от аэропорта в итальянском городе Болонья, достигло 145 человек.

Об этом «РИА Новости» во вторник, 7 августа, рассказал сотрудник медицинской службы города Мауро Эуфрозини, пишет Iz.ru

Он отметил, что жизни пострадавших ничего не грозит, однако в больницах по-прежнему остается около 100 человек.

В Италии озвучили причину взрыва на трассе в Болонье - tsargrad.tv

По словам прокурора, водитель автоцистерны мог заснуть за рулем. «Вероятно, водитель потерял концентрацию и уснул», - сказал Амато.

Также главный прокурор Болоньи подчеркнул, что озвучена предварительная версия, поэтому на данный момент рано говорить о причинах аварии с уверенностью. При этом он уточнил, что за рулем автоцистерны находился опытный шофер, пишет napoli1.com.

6 августа на окраине Болоньи в ДТП попала автоцистерна, которая перевозила легковоспламеняющиеся вещества, (подробно в новостях портала). В результате инцидента произошел взрыв, который привел к обрушению части дороги и эстакады. Известно, что происшествие унесло жизни двух человек.

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