Италия: команда Ferrari расстанется с Кими Райкконеном

Новым напарником первого номера "Скудерии" немца Себастьяна Феттеля со следующего сезона в может стать монегаск Шарль Леклер, пишет vesti.ru.

Слухи об изменениях в составе Ferrari ходили давно, но вот накануне президент итальянской команды Джон Элканн встретился с финским гонщиком, сообщило издание Corriere dello Sport. Есть версия, что нынешний сезон будет для него в команде последним. Официально об уходе Райкконена будет объявлено в течение дня 6 сентября.