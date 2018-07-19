Италия: компания Lamborghini достигла производственных высот

Четверг, 19 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: компания Lamborghini достигла производственных высот

Прошлый год для Lamborghini стал самым успешным за всю 55-летнюю историю фирмы.

За 2017-й итальянцам удалось продать по всему миру 3815 машин. Причем такого результата удалось добиться силами двух моделей - Huracan и Aventador S. А когда в дело включится Urus, спрос подскочит примерно вдвое. Но вернемся к Уракану с Авентадором. В 2018-м им есть, чем похвастаться. Например, младший суперкар, который находится на конвейере завода в Сант-Агата-Болоньезе с 2014 года, уже вышел тиражом 11 000 машин. А флагманская модель Aventador S (до 2017 года - без приставки S в названии), выпускающаяся больше семи лет, достигла отметки 8000 проданных экземпляров, пишет drive.ru.

Два юбилейных автомобиля сделали 18 июля - Lamborghini Huracan синего цвета для итальянского клиента и серый родстер Aventador S для ценителя из Японии. Что дальше? Грядущие смены поколений серьезно изменят обе модели. Преемники двухдверок Huracan и Aventador превратятся в супергибриды. Пока неизвестно, станут ли они полноценными бензоэлектрическими автомобилями или их начинку дополнят стартер-генератором и 48-вольтовой батареей. Зато останутся в строю атмосферные двигатели V10 и V12. Дружелюбные к окружающей среде суперкары мы увидим уже скоро: дебют нового Авентадора намечен на 2020-й, а еще спустя два года выйдет следующий Huracan.

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