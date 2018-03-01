Италия: концерт к 8 марта

Четверг, 01 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: концерт к 8 марта

Оркестр Корпуса карабинеров поздравит в РЦНК женщин с 8 марта.

6 марта в 19:00 Оркестр корпуса карабинеров - троекратный участник Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» - даст концерт в Российском центре науки и культуры в Риме по случаю Международного женского дня.

Прозвучат классические и современные музыкальные произведения, а также оригинальные сочинения, написанные специально для оркестра.

Оркестр был основан в 1820 году, когда в состав Королевских Карабинеров впервые был включен отряд трубачей. В 1862 году преобразован в духовой оркестр. В 1920 году коллектив получил называние Оркестр Корпуса карабинеров.

Во главе оркестра стояли выдающиеся дирижеры, среди которых - Луиджи Чиренеи, автор официального марша Корпуса карабинеров «La Fedelissima». Благодаря Л.Чиренеи оркестр работал с выдающимися итальянскими музыкантами своего времени, участвовал в выпуске знаменитого альбома «La voce del Padrone» (1981 г., более миллиона проданных дисков).

С 1947 года у оркестра начался особенно интенсивный период: 25 турне по Европе, гастроли по Бразилии, Японии, США. C июля 2000 года оркестром дирижирует Массимо Мартинелли, с которым коллектив продолжает ездить на гастроли и принимать участие в важных событиях и крупных фестивалях: в 2001 году оркестр играл перед папой римским Иоанном Павлом II во время первого официального посещения понтификом Палаты депутатов итальянского парламента, в этом же году музыканты выступали на Всемирном фестивале полицейских оркестров, в 2005 году - на Всемирной выставке в Аичи в Японии, в 2006 году - в Гуанчжоу по случаю Года Италии в Китае.

Обращаем ваше внимание, что вход в зал только при наличии свободных мест.

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