Италия: концерт «Посольство мастерства» в РЦНК

Концерт молодых артистов Санкт-Петербургского Дома музыки будет посвящен Дню защитника Отечества.

В начале 2018 года исполняется 100 лет издания Декрета Совета народных комиссаров Советской России о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). В 1923 году пятилетие РККА уже широко праздновалось 23 февраля на всесоюзном уровне. Первоначально праздник именовался как «День Красной армии и Флота». С 1946 до 1993 годы он носил название «День Советской армии и Военно-морского флота». С 2002 года 23 февраля в России является нерабочим днем, и эта дата отмечается как «День защитника Отечества». После распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других стран СНГ.

Концерт состоится в Российском центре науки и культуры в Риме 22 февраля в 19:00.

Деннис Гасанов (скрипка) родился в 1994 году в Луганске. В 2013 году окончил Центральную Музыкальную Школу в Москве (класс доцента Марины Кесельман). В настоящее время - студент Московской консерватории в классе того же педагога. Победитель Международного конкурса «Сremona International Competition» (Кремона, 2015), победитель XIII Международного конкурса Бетховена (Вена, Австрия, 2017)

Елизавета Ключерева (фортепиано) - cтудентка Московской консерватории (класс профессора Александра Струкова). Обладательница Гран-При на международном конкурсе пианистов в Вильяэрмоса

(Мексика, 2015), лауреат I премии 50 Международного конкурса «Концертино Прага» (Прага, 2016), обладательница спецприза за лучшее исполнение пьесы А.Хинастеры на V Международном конкурсе пианистов BNDES (Рио-де-Жанейро), лауреат II премии XXX Международного конкурса пианистов имени Этторе Поццоли (Италия, 2017).