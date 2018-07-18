Италия: Конте может стать тренером «Милана»

Специалист может сменить на посту Дженнаро Гаттузо.

Приход Конте в команду возможен только после того, как в клубе произойдут изменения в руководстве.

Также назначение специалиста может повлечь за собой трансфер форварда Альваро Мораты из «Челси» в «Милан».

В английском клубе Конте проработал два сезона, пишет gazeta.ru.

В первый год он привел клуб к чемпионскому титулу с рекордом Английской премьер-лиги: 30 побед в 38 играх.