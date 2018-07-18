Италия: Конте может стать тренером «Милана»
Бывший тренер английского «Челси» Антонио Конте может стать новым наставником «Милана».
Специалист может сменить на посту Дженнаро Гаттузо.
Приход Конте в команду возможен только после того, как в клубе произойдут изменения в руководстве.
Также назначение специалиста может повлечь за собой трансфер форварда Альваро Мораты из «Челси» в «Милан».
В английском клубе Конте проработал два сезона, пишет gazeta.ru.
В первый год он привел клуб к чемпионскому титулу с рекордом Английской премьер-лиги: 30 побед в 38 играх.
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