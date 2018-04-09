Италия: Конти вернется на поле только осенью

24-летний правый латераль подтвердил, что нынешний чемпионат для него завершен: «Уверен в том, что следующий сезон станет для меня лучшим. Вернусь на поле в сентябре». Напомним, на старте чемпионата-2017/18 Андреа Конти успел принять участие только в 5 матчах (0 голов) «Милана» и дебютировать в составе «Скуадры Адзурры», пишет bookmaker-ratings.ru.