Италия: контрабандисты десятки лет расхищали археологические раскопки

Вторник, 10 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: контрабандисты десятки лет расхищали археологические раскопки

На Сицилии контрабандисты десятки лет расхищали археологические раскопки.

Полицейская служба Европейского союза (Европол) разгромила международную сеть контрабандистов древностей, которые, как утверждается, незаконно вывезли тысячи сицилийских археологических ценностей на сумму более 30 млн евро.

Ценности затем продавались европейским коллекционерам и распространялись через аукционные дома. В сеть входили британский арт-дилер и 20 итальянцев, которые уже арестованы, а также испанец и немец, сообщает Artguide.com. Операция под названием «Деметра» по выявлению всех участников сети продолжалась четыре года, полиции удалось конфисковать более 25 тысяч предметов, включая старинные монеты, скульптуры и керамику.  

4 июля 2018 года в Лондоне арестован арт-дилер Томас Уильям Верес. Также арестован предполагаемый глава контрабандной сети - 75-летний сицилиец Франческо Люцерна. Как предполагается, участники сети в течение десятилетий расхищали места археологических раскопок в Сицилии, чтобы затем продавать свою добычу через аукционные дома в Германии. В настоящее время полиция проверяет два известных аукционных дома в Мюнхене, оказавшихся замешанными в продаже контрабанды.

Кроме продажи контрабанды, члены сети также занимались копированием археологических реликвий и продажей их под видом оригиналов. Большинство контрабанды вывозилось в Германию, где «очищалось» с помощью поддельной атрибуции и выставлялось на открытый рынок через мюнхенские аукционные дома, пишет napoli1.com.

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