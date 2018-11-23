Италия: «Красная стрела»начнет курсировать 18 декабря

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Красная стрела»начнет курсировать 18 декабря

«Красная стрела» будет курсировать между Венецией и римским аэропортом.

Поезд Frecciarossa — «Красная стрела» — свяжет Венецию и аэропорт Леонардо Да Винчи в Риме.

Первая «Красная стрела» отправится со станции Санта-Лючия в аэропорт 18 декабря, пишет euromag.ru.

Время в пути составит четыре с половиной часа.  Расстояние между Венецией и римским аэропортом — 500 км.

Также скоростные экспрессы, сообщает «Италия по-русски», свяжут римский аэропорт с Генуей, Флоренцией, Пизой и Специей.

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