Италия: кража автомобилей в Неаполе

Вторник, 06 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: кража автомобилей в Неаполе

Уже давно под прицелом правоохранительных органов находилась группа автомобильных воров.

Дело было открыто еще в июне 2015 года. За прошедшее время следствию удалось кадр за кадром сложить полную картину угона автомобилей. Выявлены все участники звеньев: от этапа угона до превращения автомобиля в продажную единицу на черном рынке с пакетом новых документов.

В процессе следствия задокументированы 77 случаев угона и попыток угнать машину, 16 человек задержаны на месте преступления, 29 машин вернули владельцам, пишет napoli1.com.

Выяснилось, что банда угоняла в среднем 3-4 машины в месяц, а общий ежемесячный оборот средств составлял 300 тысяч евро. Перед судом предстали 15 участников криминальной группы.

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