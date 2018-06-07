Италия: Кристанте близок к переходу в «Рому»
Полузащитник «Аталанты» и сборной Италии Брайан Кристанте прибыл в «Рому» для прохождения медицинской комиссии.
Как сообщает пресс-служба римского клуба, 23-летний хавбек уже согласовал условия личного контракта, пишет news.sportbox.ru.
Ранее стало известно, что Кристанте перейдет в «Рому» на правах аренды до конца следующего сезона, с правом дальнейшего выкупа.
В прошедшем сезоне футболист сыграл в 36 матчах чемпионата Италии и забил девять голов.
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