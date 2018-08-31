Италия: крыша церкви XVII века обрушилась в Риме

Пятница, 31 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: крыша церкви XVII века обрушилась в Риме

В центре Рима обрушилась крыша католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями на Капитолийском холме.

Видеозапись с места происшествия местные спасатели опубликовали в Twitter.

Крыша рухнула около трех часов дня по местному времени. Как сообщает The Local, пострадавших нет. Что стало причиной обрушения — выясняется.

В находящейся под церковью капелле Распятия, построенной в XVI веке, также есть небольшие разрушения. Церковь и капелла возведены над Мамертинской тюрьмой, датируемой VII веком до нашей эры.

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