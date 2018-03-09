Италия: Ксения Бородина отпраздновала 35-летие в Милане
Бессменная телеведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина решила отправиться в Италию, чтобы встретить свой 35-й день рождения.
Отпраздновала данное событие светская дива в Милане.
Ксения Бородина 8 марта отмечает не только Международный женский день, но и свой день рождения, который в этом году стал уже 35 по счету для ведущей «Дома-2». Круглую дату телеведущая со своим супругом Курбаном Омаровым отправились отмечать в Италию, где Бородина сделала множество ярких фотографий, которые появились у нее в микроблоге в Instagram, пишет vladtime.ru.
В Милане Курбан побаловал Ксению ее любимыми цветами, которыми оказались мимозы, сводил ее в роскошные рестораны, а также замечательно провел время со своей супругой, прогулявшись по узким итальянским улицам.
В своем микроблоге Ксения Бородина поблагодарила всех поклонников, которые поздравили ее с днем рождения, а также заметила, что постарается ответить каждому фанату, написавшему ей какие-либо поздравления.