Италия: Ксения Бородина отпраздновала 35-летие в Милане

Отпраздновала данное событие светская дива в Милане.

Ксения Бородина 8 марта отмечает не только Международный женский день, но и свой день рождения, который в этом году стал уже 35 по счету для ведущей «Дома-2». Круглую дату телеведущая со своим супругом Курбаном Омаровым отправились отмечать в Италию, где Бородина сделала множество ярких фотографий, которые появились у нее в микроблоге в Instagram, пишет vladtime.ru.

В Милане Курбан побаловал Ксению ее любимыми цветами, которыми оказались мимозы, сводил ее в роскошные рестораны, а также замечательно провел время со своей супругой, прогулявшись по узким итальянским улицам.

В своем микроблоге Ксения Бородина поблагодарила всех поклонников, которые поздравили ее с днем рождения, а также заметила, что постарается ответить каждому фанату, написавшему ей какие-либо поздравления.