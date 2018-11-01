Италия: Кубица заявил о желании перейти в «Феррари»

«Я был бы счастлив провести следующий сезон в «Формуле-1» в роли главного гонщика, но также отдаю себе отчет, что настолько быстро вернуться в большой спорт будет нелегко»,— приводит слова гонщика Auto Motor und Sport.

Также польский пилот не стал отрицать, что может перейти в «Феррари», пишет russian.rt.com.

Ранее эксперт Игорь Ермилин оценил дальнейшие перспективы Хэмилтона в «Формуле-1».