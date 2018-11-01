Италия: Кубица заявил о желании перейти в «Феррари»
Резервный пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Роберт Кубица подтвердил, что может перейти в «Феррари».
«Я был бы счастлив провести следующий сезон в «Формуле-1» в роли главного гонщика, но также отдаю себе отчет, что настолько быстро вернуться в большой спорт будет нелегко»,— приводит слова гонщика Auto Motor und Sport.
Также польский пилот не стал отрицать, что может перейти в «Феррари», пишет russian.rt.com.
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