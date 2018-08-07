Италия: квартальная прибыль UniCredit выросла на 8%

Операционная прибыль финорганизации уменьшилась за отчетный период на 1,1% до 2,289 млрд евро. Чистый процентный доход группы составил 2,678 млрд евро, снизившись в годовом выражении на 2,6%, сообщает ПРАЙМ.

По итогам I полугодия текущего года чистая прибыль выросла на 15,3% в годовом выражении до 2,136 млрд евро. Операционная прибыль за отчетный период составила 4,665 млрд евро, что на 1,9% выше прошлогоднего показателя. Чистый процентный доход группы составил 5,314 млрд евро, снизившись в годовом выражении на 1,7%, пишет rosbalt.ru.

UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах.