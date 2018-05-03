Италия: лаборатория Ducati стала доступна для туристов
Знаменитая лаборатория «Fisika in Moto», которая принадлежит бренду «Ducati», впервые стала доступна для туристов.
Отныне возможно то, что ранее даже трудно было представить. Крупнейший производитель мототехники «Ducati Motor Holding», штаб-квартира которого расположена в Болонье, в районе Борго Панигале, в самом конце апреля дал старт свободным экскурсиям в «сердце технологических разработок». Информация представлена ресурсом «TechCult».
Отмечено, что студентам и всем желающим теперь открыто демонстрируется то, как те или иные физические принципы нашли практическое воплощение в виде инновационных и конфиденциальных технологий. Посетителям экскурсии показано, как проводятся эксперименты и тестирования, создаются новые конструкционные узля и системы для современных байков.
Изначально «Fisika in Moto» позиционировалась как часть глобальной корпоративной программы «Fondazione Ducati». Она предусматривает международную популяризацию итальянского бренда через широкий перечень общественных мероприятий и маркетинговых акций. Лаборатория уже 10 лет сотрудничает с «Высшей школой Мальпиги», расположенной в Болонье. Был разработан интерактивный семинар для студенческой молодежи, которая пополняет корпоративный штат гиганта мототехники. Студенты «Школы» имели доступ в ограниченное пространство «Fisika in Moto», где в рамках интерактива им наглядно демонстрировали то, как теоретические знания могут быть воплощены в реальном серийном производстве.
Однако новые туры ориентированы уже на широкую аудиторию. Finamauto.ru сообщает, что теперь доступны 3 базовых лабораторных комплекса. Сначала публике демонстрируются двигательные агрегаты «Ducati2 и разъясняются технологические нюансы их функционирования. Во 2-м зале осуществляются экспериментальные демонстрации с разного рода механизмами, которые напрямую влияют на работу байка. В 3-м зале находятся стенды интерактивного типа. Благодаря им, экскурсанты получают возможность самостоятельно собрать полноценный мотоцикл из уже готовых функциональных блоков, пишет napoli1.com.
Указано, что для того, чтобы попасть в «Fisika in Moto», необходимо приобрести также билет и в действующий корпоративный музей. Если экскурсант желает попасть в лабораторию, то цена музейного билета увеличивается с 30-ти евро до 45-ти евро.
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