Италия: лаборатория Ducati стала доступна для туристов

Отныне возможно то, что ранее даже трудно было представить. Крупнейший производитель мототехники «Ducati Motor Holding», штаб-квартира которого расположена в Болонье, в районе Борго Панигале, в самом конце апреля дал старт свободным экскурсиям в «сердце технологических разработок». Информация представлена ресурсом «TechCult».

Отмечено, что студентам и всем желающим теперь открыто демонстрируется то, как те или иные физические принципы нашли практическое воплощение в виде инновационных и конфиденциальных технологий. Посетителям экскурсии показано, как проводятся эксперименты и тестирования, создаются новые конструкционные узля и системы для современных байков.

Изначально «Fisika in Moto» позиционировалась как часть глобальной корпоративной программы «Fondazione Ducati». Она предусматривает международную популяризацию итальянского бренда через широкий перечень общественных мероприятий и маркетинговых акций. Лаборатория уже 10 лет сотрудничает с «Высшей школой Мальпиги», расположенной в Болонье. Был разработан интерактивный семинар для студенческой молодежи, которая пополняет корпоративный штат гиганта мототехники. Студенты «Школы» имели доступ в ограниченное пространство «Fisika in Moto», где в рамках интерактива им наглядно демонстрировали то, как теоретические знания могут быть воплощены в реальном серийном производстве.

Однако новые туры ориентированы уже на широкую аудиторию. Finamauto.ru сообщает, что теперь доступны 3 базовых лабораторных комплекса. Сначала публике демонстрируются двигательные агрегаты «Ducati2 и разъясняются технологические нюансы их функционирования. Во 2-м зале осуществляются экспериментальные демонстрации с разного рода механизмами, которые напрямую влияют на работу байка. В 3-м зале находятся стенды интерактивного типа. Благодаря им, экскурсанты получают возможность самостоятельно собрать полноценный мотоцикл из уже готовых функциональных блоков, пишет napoli1.com.

Указано, что для того, чтобы попасть в «Fisika in Moto», необходимо приобрести также билет и в действующий корпоративный музей. Если экскурсант желает попасть в лабораторию, то цена музейного билета увеличивается с 30-ти евро до 45-ти евро.