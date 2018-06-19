Италия: легендарный фонтан Sebeto в опасности

Символизируя собой мифы о речных богах, фонтан напоминает об истории древнегреческого Неаполиса и реке Sebeto, которая протекала здесь.

Скульптура речного бога смотрит на скалу, в которую превратилась его любимая девушка Мегара и где возвышается Кастель-дель-Ово. Этот восхитительный монумент сегодня предоставлен своей судьбе, весьма плачевной, поскольку его реставрация не включена в планы города. Три года назад группа Facebook Napoli Retrò объявила о сборе средств, но акция не удалась: вместо необходимых 90 тысячах евро собрали лишь 3, пишет napoli1.com.

До сих пор эта жемчужина монументальной скульптуры ждет своего спонсора, а между тем парк вокруг нее также постепенно превращается в джунгли.