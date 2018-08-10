Италия: летний сезон Неапольского зоопарка завершается
Вечер 15 августа 2018 года будет интересен любителям животных.
Ведь вы сможете увидеть, чем живет зоопарк после того, как его двери закрываются для обычных посетителей. Мероприятие начнется с приветственного коктейля и экскурсии. Кто решит провести в зоопарке весь вечер, тот узнает множество подробностей о жизни зоопарка. Ну а кульминацией праздника станет шоу, где будут развлечения для людей всех возрастов, пишет napoli1.com.
Программа вечера:
19:00: обычное закрытие парка
20.00: приветственный коктейль и начало Una notte da Leoni
21:00: выезд на экскурсии
22.00: закрытие с шоу
Когда: 15 августа 2018 года
Начало в 20.00
Где: Неапольский зоопарк
Цена: 10 евро (5 евро для тех, кто входит в парк в течение дня)
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