Италия: летний сезон Неапольского зоопарка завершается

Пятница, 10 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: летний сезон Неапольского зоопарка завершается

Вечер 15 августа 2018 года будет интересен любителям животных.

Ведь вы сможете увидеть, чем живет зоопарк после того, как его двери закрываются для обычных посетителей. Мероприятие начнется с приветственного коктейля и экскурсии. Кто решит провести в зоопарке весь вечер, тот узнает множество подробностей о жизни зоопарка. Ну а кульминацией праздника станет шоу, где будут развлечения для людей всех возрастов, пишет napoli1.com.

Программа вечера:

19:00: обычное закрытие парка

20.00: приветственный коктейль и начало Una notte da Leoni

21:00: выезд на экскурсии

22.00: закрытие с шоу 

Когда: 15 августа 2018 года

Начало в 20.00

Где: Неапольский зоопарк

Цена: 10 евро (5 евро для тех, кто входит в парк в течение дня)  

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