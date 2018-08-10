Италия: летний сезон Неапольского зоопарка завершается

Ведь вы сможете увидеть, чем живет зоопарк после того, как его двери закрываются для обычных посетителей. Мероприятие начнется с приветственного коктейля и экскурсии. Кто решит провести в зоопарке весь вечер, тот узнает множество подробностей о жизни зоопарка. Ну а кульминацией праздника станет шоу, где будут развлечения для людей всех возрастов, пишет napoli1.com.

Программа вечера:

19:00: обычное закрытие парка

20.00: приветственный коктейль и начало Una notte da Leoni

21:00: выезд на экскурсии

22.00: закрытие с шоу

Когда: 15 августа 2018 года

Начало в 20.00

Где: Неапольский зоопарк

Цена: 10 евро (5 евро для тех, кто входит в парк в течение дня)