Италия: логотип Versace оказался ворованным

Среда, 28 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: логотип Versace оказался ворованным

Британский независимый модный бренд подал в суд на итальянский Versace за копирование своего логотипа.

Основатель компании No Fixed Adobe (NFA) Эмма Манн утверждает, что в линии одежды Versus модный дом использовал официальную эмблему NFA knocker - голову льва с кольцом в пасти.

Манн призвала Versace признать вину и перестать продавать продукцию с оригинальным дизайном ее бренда. Она также рассказала, что заметила сильное сходство между графикой Versus Versace и ее собственным принтом еще в 2016 году, и с тех пор насчитала у итальянского производителя более 200 моделей со своим логотипом.

«Это не единичный случай. Такое происходит каждый день. Пора предпринять меры, чтобы защитить авторские права художников по всему миру», - заявил представить лондонской фирмы.

Versace пока никак не прокомментировал ситуацию.

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