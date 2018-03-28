Италия: логотип Versace оказался ворованным
Британский независимый модный бренд подал в суд на итальянский Versace за копирование своего логотипа.
Основатель компании No Fixed Adobe (NFA) Эмма Манн утверждает, что в линии одежды Versus модный дом использовал официальную эмблему NFA knocker - голову льва с кольцом в пасти.
Манн призвала Versace признать вину и перестать продавать продукцию с оригинальным дизайном ее бренда. Она также рассказала, что заметила сильное сходство между графикой Versus Versace и ее собственным принтом еще в 2016 году, и с тех пор насчитала у итальянского производителя более 200 моделей со своим логотипом.
«Это не единичный случай. Такое происходит каждый день. Пора предпринять меры, чтобы защитить авторские права художников по всему миру», - заявил представить лондонской фирмы.
Versace пока никак не прокомментировал ситуацию.
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