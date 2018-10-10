Италия: Лоренцо Д'Анна отправлен в отставку

Не сообщается, кто возглавит команду после отставки специалиста.

Д'Анна возглавил "Кьево" в конце апреля 2018 года и помог команде сохранить прописку в серии А. В новом сезоне "Кьево" под руководством 46-летнего специалиста набрал только два очка в восьми матчах и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, пишет РИА Новости.