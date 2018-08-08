Италия: Манолас объявил, что не покинет «Рому» этим летом

Среда, 08 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Манолас объявил, что не покинет «Рому» этим летом

Защитник «Ромы» Костас Манолас развеял слухи о своем возможном уходе из команды, заявив, что остается в Риме еще на сезон.

– Этот сезон станет пятым для меня в Риме. Если бы меня что-то не устраивало, то я бы без сомнений покинул команду. Моей семье нравится здесь. Я останусь, – заявил игрок. – Я хочу выиграть какой-нибудь трофей с «Ромой». Мне нравится побеждать. Это будет трудно, но мы постараемся.

Напомним, что Костас Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. С римлянами он дважды становился серебряным призером чемпионата Италии, пишет news.sportbox.ru.

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