Италия: Манолас объявил, что не покинет «Рому» этим летом
Защитник «Ромы» Костас Манолас развеял слухи о своем возможном уходе из команды, заявив, что остается в Риме еще на сезон.
– Этот сезон станет пятым для меня в Риме. Если бы меня что-то не устраивало, то я бы без сомнений покинул команду. Моей семье нравится здесь. Я останусь, – заявил игрок. – Я хочу выиграть какой-нибудь трофей с «Ромой». Мне нравится побеждать. Это будет трудно, но мы постараемся.
Напомним, что Костас Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. С римлянами он дважды становился серебряным призером чемпионата Италии, пишет news.sportbox.ru.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!