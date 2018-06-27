Италия: Марек Хамшик желает продолжить свою карьеру в «Наполи»

По информации источника, словацкий полузащитник желает продолжать свое развитие в Неаполе и посвятить свое будущее любимому клубу. Ранее появлялась информация о том, что словаком интересуются питерский «Зенит», «Монако», австрийский «Ред Булл Зальцбург» и китайский «Гуанчжоу Эвергранд».

За «Наполи» Марек хамшик играет с 2007 года.

Переход Хамшика в один из китайских клубов мог иметь интересное продолжение с приходом в «Наполи» очень известного футболиста, пишет napoli1.com.

Вот как комментирует ход разворачивавшихся событий президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис: - Мне хотелось выручить за Хамшика 35 миллионов евро, а клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» говорил о 30 миллионах. Потом они и вовсе предложили 15 миллионов и одного своего футболиста. Но я хорошо понимаю, что те, кто уехал играть в Китай, забывают как надо играть в Италии и Европе. Если они не желают платить 30 миллионов, то я подниму сумму до 40 миллионов. Football Italia утверждает, что тем самым футболистом, которого китайский клуб предлагал в «Наполи», является полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, который сейчас играет в России, на чемпионате мира, в составе своей национальной команды.