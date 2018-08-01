Италия: марихуана снова в продаже

Джулия Грилло: - Я предприму все усилия для того, чтобы во все аптеки вернулась марихуана, используемая в терапевтических целях Министр здравоохранения Италии Джулия Грилло пообещала согражданам решить проблему дефицита марихуаны в аптеках страны. "Я предприму все усилия для того, чтобы во все аптеки вернулась марихуана, используемая в терапевтических целях", - написала она в Facebook 31 июля после посещения военного фармацевтического предприятия во Флоренции, гже выращивают коноплю для использования в медицине.

По словам Грилло, представляющей "Движение 5 звезд", Минздрав изучит возможности по наращиванию производства лечебной марихуаны, недостаток в которой испытывают пациенты.

Также она сообщила, что одним из вариантов устранения дефицита марихуаны в аптеках является привлечение частных компаний к производству продукции из конопли, сообщает napoli1.com.

В прошлом году итальянский парламент одобрил закон, согласно которому врачи могут предписывать пациентам употребление растительных препаратов на основе марихуаны в качестве обезболивающего. Изначально рассматривался законопроект о легализации марихуаны, но в итоге употребление продукции из конопли разрешили только в медицинских целях.

Сырье производят в небольших объемах на подконтрольном министерству обороны Италии предприятии во Флоренции, а конечная продукция реализуется через аптеки.

Выращивание, торговля и хранение конопли и ее производных в Италии для обычных граждан уголовно наказуемо.