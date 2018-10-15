Италия: марке Kinder исполнилось 50 лет
14 октября марке Kinder, которая входит в итальянскую группу Ferrero, исполнилось 50 лет.
Формула шоколада для детей была запатентована 14 октября 1968 года.
Разработка принадлежит Микеле Ферреро.
Знаменитый «киндер-сюрприз» появился чуть позже, в 1974 году, пишет euromag.ru.
За последние 12 месяцев было продано более 4,8 млрд. шоколадных батончиков Kinder Chocolate — это около 150 шоколадок в секунду.
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