Италия: маскарадное шествие в Подземном Музее Неаполя

Вторник, 23 Январь 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: маскарадное шествие в Подземном Музее Неаполя

Museo del Sottosuolo - 11 февраля приглашает принять участие в карнавальном шествии с красноречивым названием: «Кортеж чертей в масках и тайны Карнавала».

Вместе с Дьяволицей по имени Lupercalia гости отправятся в волшебное путешествие по галереям музея, следуя обычаям и обрядам древних римских праздников Сатурналий и Луперкалий, которые являются традицией языческой религии. Чертовка Асмодея со своим стражником Мефисто возглавит шествие чертей, роль которых могут играть также и гости в масках, пишет napoli1.com.

Кортеж проследует до центрального подземелья музея, где будет сожжен жертвенный «Козел отпущения» - символ грехов. Участники могут принести с собой колокольчики, погремушки, кастрюли, чтобы во время шествия звоном и громом отгонять зло. Также, по желанию, вместе с «Козлом отпущения» можно сжечь билеты и старые вещи.

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