Италия: маскарадное шествие в Подземном Музее Неаполя

Вместе с Дьяволицей по имени Lupercalia гости отправятся в волшебное путешествие по галереям музея, следуя обычаям и обрядам древних римских праздников Сатурналий и Луперкалий, которые являются традицией языческой религии. Чертовка Асмодея со своим стражником Мефисто возглавит шествие чертей, роль которых могут играть также и гости в масках, пишет napoli1.com.

Кортеж проследует до центрального подземелья музея, где будет сожжен жертвенный «Козел отпущения» - символ грехов. Участники могут принести с собой колокольчики, погремушки, кастрюли, чтобы во время шествия звоном и громом отгонять зло. Также, по желанию, вместе с «Козлом отпущения» можно сжечь билеты и старые вещи.