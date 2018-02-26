Италия: матч «Ювентуса» отменен из-за сильного снегопада

Это случилось из-за сильного снегопада в Турине. Изначально матч должен был начаться в 20:00, однако судья, посоветовавшись с капитанами двух команд, пришел к мнению, что условия для игры в футбол являются невозможными.

О новой дате проведения встречи будет объявлено позднее, пишет gazeta.ru.

«Ювентус» находится на втором месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 65 очков. «Аталанта» располагается на восьмой позиции с 38-ю баллами.