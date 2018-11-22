Италия: Маттео Ренци может создать новую партию

Гипотетическая новая партия экс-премьер-министра Италии Маттео Ренци могла бы получить на ближайших выборах 12% голосов, сообщает regnum.ru.

Ренци всерьез рассматривает возможность выхода из Демократической партии и создания собственной структуры, отмечают обозреватели издания.

В последние месяцы бывшая правящая Демократическая партия находится в серьезном кризисе: сначала она проиграла выборы, набрав менее 20% голосов, потом продолжила терять поддержку избирателей, поскольку предметом партийных обсуждений все последние месяцы является избрание нового председателя из многочисленных потенциальных лидеров.

Вариант расформирования Демократической партии рассматривается всерьез, отмечают итальянские эксперты. Вместо нее может появиться одна или несколько партий, привязанных к тому или иному лидеру. 12% голосов обеспечили бы Маттео Ренци третье место на выборах вслед за правящими «Лигой» (около 31%) и «Движением 5 звезд» (около 27%).