Италия: Маттео Ренци не уйдет в отставку

Вторник, 27 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Маттео Ренци не уйдет в отставку

После назначенных на 4 марта 2018 года парламентских выборов в Риме грядет политическая «смена караула».

Парламентские выборы в Италии станут шагом к политической «смене караула», такое предположение можно сделать на основании практически всех опросов общественного мнения, проводимых сейчас в этой стране, пишет regnum.ru.

Нынешнее большинство (от левого центра до умеренно правых) станет меньшинством, что относится и к ядру нынешнего парламентского большинства - левоцентристской коалиции. Ее поддержит максимум 26% электората, из которых около 21,5% должен получить лидер коалиции - Демократическая партия. Которая, являясь с 2014 года членом Партии европейских социалистов, из социалистов не состоит, под началом нынешнего своего лидера Маттео Ренци превратившись по факту в социал-либеральную структуру. Более слабые партнеры Демпартии по блоку представляют собой либеральные партии, поэтому коалиция скорее центристская, нежели все-таки левоцентристская.

ДП - самая влиятельная партия в Италии, у нее самая крупная депутатская группа в нижней палате парламента, демократы возглавляют 13 из 20 региональных администраций. Но политический кредит доверия демократов в Италии явно ослабевает: в 2008 году список ДП получил треть голосов, в 2013-м - уже 25,5%, о нынешнем прогнозе было сказано выше; причина - в откровенной социал-либеральной политике правительства, включающей в себя неоднозначно воспринятую гражданами либерализацию рынка труда и бескритичную по отношению к атлантизму и ЕС внешнюю политику властей.

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