Италия: Маттео Сальвини прибыл в Москву
Восстановить деловые отношения с Россией попытается вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини во время своего визита в Москву.
В воскресенье он прилетел в российскую столицу и пообщался с журналистами в посольстве своей страны. Сальвини подчеркнул, что для него очень важно стать первым министром нового итальянского правительства, совершившим рабочую поездку в РФ, сообщает Rueconomics.ru
В воскресенье вечером он посетил финальный матч чемпионата мира по футболу, но сегодня запланирован целый ряд политических и экономических встреч. В частности, Сальвини анонсировал переговоры с российским коллегой Владимиром Колокольцевым, руководителем ведомства по национальной безопасности, а также представителями итальянских и российских деловых кругов, передает napoli1.com.
Двум странам нужно поскорее возвращаться к работе, вести диалог, заниматься культурой и торговлей, потому что санкции никогда ничего не решали в истории человечества, подчеркнул Глава МВД Италии и призвал открыть каналы для финансирования российского малого и среднего бизнеса. Ранее Маттео Сальвини выражал надежду на то, что сможет увидеть президента РФ Владимира Путина. Таких людей, которые заботятся об интересах своих граждан, в Италии нужны десятки, отметил он.
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