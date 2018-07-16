Италия: Маттео Сальвини прибыл в Москву

В воскресенье он прилетел в российскую столицу и пообщался с журналистами в посольстве своей страны. Сальвини подчеркнул, что для него очень важно стать первым министром нового итальянского правительства, совершившим рабочую поездку в РФ, сообщает Rueconomics.ru

В воскресенье вечером он посетил финальный матч чемпионата мира по футболу, но сегодня запланирован целый ряд политических и экономических встреч. В частности, Сальвини анонсировал переговоры с российским коллегой Владимиром Колокольцевым, руководителем ведомства по национальной безопасности, а также представителями итальянских и российских деловых кругов, передает napoli1.com.

Двум странам нужно поскорее возвращаться к работе, вести диалог, заниматься культурой и торговлей, потому что санкции никогда ничего не решали в истории человечества, подчеркнул Глава МВД Италии и призвал открыть каналы для финансирования российского малого и среднего бизнеса. Ранее Маттео Сальвини выражал надежду на то, что сможет увидеть президента РФ Владимира Путина. Таких людей, которые заботятся об интересах своих граждан, в Италии нужны десятки, отметил он.