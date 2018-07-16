Италия: Маттео Сальвини прибыл в Москву

Понедельник, 16 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Маттео Сальвини прибыл в Москву

Восстановить деловые отношения с Россией попытается вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини во время своего визита в Москву.

В воскресенье он прилетел в российскую столицу и пообщался с журналистами в посольстве своей страны. Сальвини подчеркнул, что для него очень важно стать первым министром нового итальянского правительства, совершившим рабочую поездку в РФ, сообщает Rueconomics.ru

В воскресенье вечером он посетил финальный матч чемпионата мира по футболу, но сегодня запланирован целый ряд политических и экономических встреч. В частности, Сальвини анонсировал переговоры с российским коллегой Владимиром Колокольцевым, руководителем ведомства по национальной безопасности, а также представителями итальянских и российских деловых кругов, передает napoli1.com.

Двум странам нужно поскорее возвращаться к работе, вести диалог, заниматься культурой и торговлей, потому что санкции никогда ничего не решали в истории человечества, подчеркнул Глава МВД Италии и призвал открыть каналы для финансирования российского малого и среднего бизнеса. Ранее Маттео Сальвини выражал надежду на то, что сможет увидеть президента РФ Владимира Путина. Таких людей, которые заботятся об интересах своих граждан, в Италии нужны десятки, отметил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: доходы большинства казино - растут

      Информацию обнародовала Ассоциация португальских казино (Associação Portuguesa de Casinos, АРС).

      Подробнее

    • Португалец Криштиану Роналду прибыл на медобследование

      Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл на медицинское обследование для «Ювентуса».

      Подробнее

    • Испания: Пенелопа Крус встретилась с семьей Обама

      Барак и Мишель Обама всю последнюю неделю провели в Испании.

      Подробнее

    • Стартовали продажи квартир в самом высоком небоскребе Испании

      Фонд SVP Global начал продажи квартир в небоскребе Intempo в Бенидорме (Аликанте). В самом высоком здании страны предлагается 269 квартир класса-люкс.

      Подробнее

    • Италия: Маттео Сальвини прибыл в Москву

      Восстановить деловые отношения с Россией попытается вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини во время своего визита в Москву.

      Подробнее

    • Италия: очередная операция карабинеров с калабрийской «Ндрангета»

      В городе Реджо-ди-Калабрия в одноименной провинции на юге Италии полицейские провели спецоперацию и задержали 31 человека.

      Подробнее

    • Евросоюз захотел быть другом США

      В Евросоюзе заявили, что считают США своим другом несмотря на слова президента Соединенных Штатов о том, что ЕС - враг Вашингтона.

      Подробнее

    • Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018

      В финале она обыграла национальную команду Хорватии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda