Италия: MD Group объявляет набор 2.2 новых сотрудников
Группа супермаркетов и гипермаркетов MD в регионе Кампания рассчитывает открыть 180 новых магазинов в ближайшие четыре года.
Предполагается создать 2200 новых рабочих мест, а сумма инвестиций в целом к 2021 году составит миллиард евро.
Об этом объявил хозяин сети Патрицио Подини на общенациональном съезде работников группы в Сорренто, куда прибыли тысячи работников разного уровня: менеджеры магазинов, руководители филиалов, партнеры, пишет napoli1.com.
Было заявлено, что в период 2018–2021 годов рассчитывается открыть в среднем 45 новых точек продаж, что означает прирост торговых площадей в размере 1500–2000 квадратных метров в год и ежегодный набор 550 новых сотрудников.
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