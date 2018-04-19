Италия: MD Group объявляет набор 2.2 новых сотрудников

Предполагается создать 2200 новых рабочих мест, а сумма инвестиций в целом к 2021 году составит миллиард евро.

Об этом объявил хозяин сети Патрицио Подини на общенациональном съезде работников группы в Сорренто, куда прибыли тысячи работников разного уровня: менеджеры магазинов, руководители филиалов, партнеры, пишет napoli1.com.

Было заявлено, что в период 2018–2021 годов рассчитывается открыть в среднем 45 новых точек продаж, что означает прирост торговых площадей в размере 1500–2000 квадратных метров в год и ежегодный набор 550 новых сотрудников.