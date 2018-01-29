Италия: менингит - третья жертва опасной инфекции

Понедельник, 29 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: менингит - третья жертва опасной инфекции

Третий случай менингита зарегистрирован в Кампании с начала года.

К сожалению, последний закончился для пациентки трагически: 60-летняя жительница коммуны Торре-дель-Греко провинции Неаполь, умерла в больнице. Ее доставили в приемное отделение с симптомами высокой температуры и сильной головной боли. Врачи по анализам определили наличие менингококка штамма Y, который, по утверждению специалистов, не является самым опасным. 

Наиболее агрессивными считаются штаммы C и W. Чем грозит населению наступление менингита? Эпидемиологи успокаивают граждан: обострение всегда случается в зимние месяцы, но смертельных случаев единицы. Так, в 2016 было 30 случаев заболевания, в прошлом году - 18, при этом лишь по одному смертельному исходу, пишет napoli1.com.

Лучшим способом предохранения от инфекции является вакцинация, которую делают в детском возрасте. Взрослому же населению необходимо строго придерживаться санитарных норм.

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