Италия: мэр Неаполя пообещал запустить криптовалюту

По его словам, такой шаг поможет городу бороться с дискриминацией и несправедливым отношением со стороны правительства Италии.

Запуск собственной виртуальной валюты является лишь одним из трех пунктов плана Луиджи де Магистриса по восстановлению политической и фискальной автономии столицы южного региона. В тексте сообщения мэр не рассказал о конкретных шагах создания криптовалюты и ее особенностях, но своим заявление усилил сепаратистские настроения и конфронтацию политиков. Он также называет евро «гнилой» валютой, пишет bitcryptonews.ru.

Италия сейчас переживает сложные времена, связанные с конфликтом между промышленно-развитым севером и дотационным югом. По словам Луиджи де Магистриса правительство страны ведет анти-южную политику, ущемляя права местного населения. Он акцентирует внимание на том, что Неаполь является туристическим центром, а запуск криптовалюты поможет воссоздать традиционную экономическую структуру.