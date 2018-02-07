Италия: Mercedes увела у Ferrari 12-летнего картингиста

«Мы присматриваемся к молодежи, чтобы быть готовыми, когда Льюис Хэмилтон уйдет из Формулы 1, - заявил на прошлой неделе босс Mercedes Motorsport Тото Вольф. - Это касается и картинга, где мы будем поддерживать 12-летнего итальянца».

Несмотря на свой юный возраст, сын бывшего гонщика GT Марко Антонелли уже отлично зарекомендовал себя в картинге, добившись успеха как на национальном, так и на международном уровне. В 2016-м Андреа Кими (да, второе имя ему дали в честь того самого Кими) был включен в программу поддержки Minardi Management, а теперь стал участником молодежки Mercedes, пишет autosport.com.ru.