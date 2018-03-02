Италия: Мертенс инкогнито раздавал пиццу бездомным

Футболист облачился в шляпу, очки и шарф, чтобы быть неузнанным, и в таком виде бесплатно раздавал пиццу людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Напомним, что Италию, как и большую часть Европы, накрыла морозная погода, пишет euro-football.ru.

Мертенса все же узнали, и о его поступке быстро распространились вести в социальных сетях. Дрис забил 16 голов и отдал 7 результативных передач в этом сезоне.