Италия: метеопрогноз в Неаполе

Среда, 13 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: метеопрогноз в Неаполе

Придется забыть яркое солнце и жару, которая накрывала Италию в последние дни: грядут резкие погодные изменения, которые несут дожди и грозы во все регионы.

Первым примет на себя удар атлантического циклона, который идет из Европы, вытесняя африканское давление, северо-запад страны.

Здесь уже сегодня начинают хозяйничать грозовые тучи, перемещаясь постепенно в центр и к югу, пишет napoli1.com.

Град и сильные порывы ветра заставят забыть о недавнем летнем комфорте и высоких температурах: столбики термометров неумолимо пойдут вниз, теряя более 10 градусов по сравнению с недавними показаниями. В четверг и пятницу грозы уже достигнут центральных областей Юга, который также ощутит заметное снижение температур. 

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