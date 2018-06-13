Италия: метеопрогноз в Неаполе

Первым примет на себя удар атлантического циклона, который идет из Европы, вытесняя африканское давление, северо-запад страны.

Здесь уже сегодня начинают хозяйничать грозовые тучи, перемещаясь постепенно в центр и к югу, пишет napoli1.com.

Град и сильные порывы ветра заставят забыть о недавнем летнем комфорте и высоких температурах: столбики термометров неумолимо пойдут вниз, теряя более 10 градусов по сравнению с недавними показаниями. В четверг и пятницу грозы уже достигнут центральных областей Юга, который также ощутит заметное снижение температур.