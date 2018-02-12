Италия: международная судоходная выставка на Mostra d’Oltremare

Понедельник, 12 Февраль 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: международная судоходная выставка на Mostra d’Oltremare

На торговой площади Mostra d’Oltremare в центре Неаполя разворачивается грандиозная судоходная ярмарка.

До 18 февраля более 800 судов разных марок пристанут к берегу.

Свыше 200 производителей и дистрибьюторов представят в павильонах и на причалах образцы плавучих средств самых знаменитых марок, а также не будет недостатка в надувных лодках и лодках совсем небольшого размера, до 10 метров.

В ряду представленных предприятий также компании услуг в цепочке судоходного бизнеса и, что особенно интересно, возвращение на рынок старейших компаний-производителей лодок. Свои суда представят известные марки Кампании, пишет napoli1.com.

В их списке Apreamare, выигравшая в Германии своего рода судоходный «оскар» за ультрасовременный катер Gozzo; крупные марки Fiart, Salpa, Rizzardi, Rioyacht, Azimut, Chris Craft.  

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