Италия: международная судоходная выставка на Mostra d’Oltremare

До 18 февраля более 800 судов разных марок пристанут к берегу.

Свыше 200 производителей и дистрибьюторов представят в павильонах и на причалах образцы плавучих средств самых знаменитых марок, а также не будет недостатка в надувных лодках и лодках совсем небольшого размера, до 10 метров.

В ряду представленных предприятий также компании услуг в цепочке судоходного бизнеса и, что особенно интересно, возвращение на рынок старейших компаний-производителей лодок. Свои суда представят известные марки Кампании, пишет napoli1.com.

В их списке Apreamare, выигравшая в Германии своего рода судоходный «оскар» за ультрасовременный катер Gozzo; крупные марки Fiart, Salpa, Rizzardi, Rioyacht, Azimut, Chris Craft.