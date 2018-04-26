Италия: мигрант планировал наезд на пешеходов‍

Итальянская полиция и карабинеры по указанию прокуратуры Неаполя провели в четверг совместную антитеррористическую операцию, в ходе которой арестовали гражданина Гамбии, который подозревается в подготовке теракта, сообщили местные СМИ.

Арест был проведен в рамках следственного дела, которое в настоящее время ведет неаполитанская прокуратура. Согласно поступающей информации, речь идет о мигранте, который подал запрос о получении политического убежища в Италии, однако решение по данному вопросу пока не было принято официальными властями, пишет РИА Новости.