Италия: мигрант планировал наезд на пешеходов‍

Четверг, 26 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: мигрант планировал наезд на пешеходов‍

Арестованный в Неаполе мигрант планировал наезд на пешеходов‍.

Итальянская полиция и карабинеры по указанию прокуратуры Неаполя провели в четверг совместную антитеррористическую операцию, в ходе которой арестовали гражданина Гамбии, который подозревается в подготовке теракта, сообщили местные СМИ.

Арест был проведен в рамках следственного дела, которое в настоящее время ведет неаполитанская прокуратура. Согласно поступающей информации, речь идет о мигранте, который подал запрос о получении политического убежища в Италии, однако решение по данному вопросу пока не было принято официальными властями, пишет РИА Новости.

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