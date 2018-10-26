Италия: мигранты-наркоторговцы убили девушку

Двоих сенегальцев возрастом 26 и 43 лет задержали 25 октября. На следующий день полиция поймала третьего подозреваемого, 40-летнего уроженца Нигерии. Им будут предъявлены обвинения в групповом изнасиловании, умышленном убийстве и распространении наркотиков. Все трое были судимы за наркоторговлю.

Полицейские Рима продолжают разыскивать еще как минимум одного подозреваемого.

16-летнюю Мариоттини нашли мертвой в заброшенном здании в районе Сан Лоренцо в ночь на 19 октября после анонимного звонка в экстренные службы. Следователи считают, что ее довели до бессознательного состояния с помощью наркотиков и подвергли сексуальному насилию. Точная причина смерти пока не сообщалась.

В Риме мигранты-наркоторговцы расправились с девушкой

В Риме троих мужчин африканского происхождения задержали по подозрению в убийстве 16-летней Дезире Мариоттини. Об этом сообщило издание The Local.

Двоих сенегальцев возрастом 26 и 43 лет задержали 25 октября. На следующий день полиция поймала третьего подозреваемого, 40-летнего уроженца Нигерии. Им будут предъявлены обвинения в групповом изнасиловании, умышленном убийстве и распространении наркотиков. Все трое были судимы за наркоторговлю.

Полицейские Рима продолжают разыскивать еще как минимум одного подозреваемого.

16-летнюю Мариоттини нашли мертвой в заброшенном здании в районе Сан Лоренцо в ночь на 19 октября после анонимного звонка в экстренные службы. Следователи считают, что ее довели до бессознательного состояния с помощью наркотиков и подвергли сексуальному насилию. Точная причина смерти пока не сообщалась.

Жители города принесли к зданию, где произошло убийство, цветы и свечки. «Я хочу справедливости для Дезире. Я не хочу, чтобы эта трагедия случилась с другими девушками», — сказала мать жертвы Барбара Мариоттини.

Мэр Рима Виргиния Раджи объявила день скорби в честь погибшей. Она заявила, что власти усилят контроль в районе Сан Лоренцо и повысят минимальный возраст, с которого можно купить алкоголь. Раджи также сообщила о планах снести заброшенные здания в этом и других районах города.

Жители города принесли к зданию, где произошло убийство, цветы и свечки. «Я хочу справедливости для Дезире. Я не хочу, чтобы эта трагедия случилась с другими девушками», — сказала мать жертвы Барбара Мариоттини.

Мэр Рима Виргиния Раджи объявила день скорби в честь погибшей. Она заявила, что власти усилят контроль в районе Сан Лоренцо и повысят минимальный возраст, с которого можно купить алкоголь. Раджи также сообщила о планах снести заброшенные здания в этом и других районах города.