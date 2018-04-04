Италия: «Милан» до сих пор не получил 10 млн евро от владельца клуба

Ранее отмечалось, что китайский функционер должен был на прошлой неделе сделать транш в размере 10 миллионов евро для обеспечения ликвидности между текущим моментом и концом сезона. Однако денег так и не поступило. Никто в клубе не сомневается в том, что деньги в конечном итоге придут, но неизвестно, когда точно это произойдет, пишет soccer.ru.

Еще 30,4 млн евро должны быть выплачены до 30 июня.