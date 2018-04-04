Италия: «Милан» до сих пор не получил 10 млн евро от владельца клуба
Итальянская пресса сообщает, что «Милан» до сих пор не получил обещанные 10 млн евро от владельца клуба Ли Йонхонга.
Ранее отмечалось, что китайский функционер должен был на прошлой неделе сделать транш в размере 10 миллионов евро для обеспечения ликвидности между текущим моментом и концом сезона. Однако денег так и не поступило. Никто в клубе не сомневается в том, что деньги в конечном итоге придут, но неизвестно, когда точно это произойдет, пишет soccer.ru.
Еще 30,4 млн евро должны быть выплачены до 30 июня.
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