Италия: "Милан" может заменить Гаттузо

Среда, 24 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия:

Руководство итальянского "Милана" в ближайшее время может отправить в отставку нынешнего главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Боссы выразили свое недовольство текущими результатами "россонери" под руководством своего бывшего игрока.

После восьми туров чемпионата Италии миланисты располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы. Кроме того, в предыдущем матче "красно-черные" проиграли принципиальное дерби против соседей из "Интера" (0:1), что особенно расстроило руководство. Однако даже после этого боссы не делают скоропалительных решений и дают Гаттузо время на выправление текущей ситуации, пишет vesti.ru.

Тем не менее, если специалист не справится со своей задачей, то он покинет клуб.

Ему уже даже нашли замену – новым наставником "Милана" может стать экс-тренер сборной Италии Роберто Донадони. На данный момент специалист свободен от работы, а последним местом его работы была "Болонья".

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