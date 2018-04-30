Италия: «Милан» на выезде обыграл «Болонью»‍

Понедельник, 30 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Милан» на выезде обыграл «Болонью»‍

«Милан» обыграл «Болонью» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Хакан Чалханоглу и Джакомо Бонавентура. У хозяев отличился Себастьен Де Майо, пишет gazeta.ru.

Футбол. Чемпионат Италии. 35-й тур

«Болонья» (Болонья) - «Милан» (Милан) - 1:2

Голы: 0:1 - Чалханоглу, 34; 0:2 - Бонавентура, 45+1; 1:2 - Де Майо, 74

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