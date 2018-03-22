Италия: «Милан» нацелился на Себальоса

Интерес к хавбеку также проявляют некоторые другие клубы Серии А, готовые предложить за испанца 40 млн евро. Однако «Реал» не намерен расставаться с Себальосом, который присоединился к команде летом 2017 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля», пишет championat.com.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 9 матчей в испанской Примере и забил 2 гола.