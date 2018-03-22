Италия: «Милан» нацелился на Себальоса

Четверг, 22 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Милан» нацелился на Себальоса

«Милан» интересуется полузащитником мадридского «Реала» Даниэлем Себальосом и готов попытаться приобрести его в летнее трансферное окно.

Интерес к хавбеку также проявляют некоторые другие клубы Серии А, готовые предложить за испанца 40 млн евро. Однако «Реал» не намерен расставаться с Себальосом, который присоединился к команде летом 2017 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля», пишет championat.com.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 9 матчей в испанской Примере и забил 2 гола.

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