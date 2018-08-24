Италия: «Милан» объявил имя нового капитана

Напомним, в прошлом сезоне главным лицом "россонери" выступил защитник Леонардо Бонуччи. Этим летом игрок покинул красно-черных и вернулся в "Ювентус".

23-летний Романьоли выступает за «Милан» с 2015 года, а с 2011 по 2015 год защитник числился в системе "Ромы", пишет sovsport.ru.

В прошлом сезоне игрок провел в серии А 27 матчей, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 4 желтые карточки.