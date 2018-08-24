Италия: «Милан» объявил имя нового капитана

Пятница, 24 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Милан» объявил имя нового капитана

«Милан» на своем официальном сайте подтвердил информацию СМИ о назначении итальянского защитника Алессио Романьоли капитаном команды.

Напомним, в прошлом сезоне главным лицом "россонери" выступил защитник Леонардо Бонуччи. Этим летом игрок покинул красно-черных и вернулся в "Ювентус".

23-летний Романьоли выступает за «Милан» с 2015 года, а с 2011 по 2015 год защитник числился в системе "Ромы", пишет sovsport.ru.

В прошлом сезоне игрок провел в серии А 27 матчей, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 4 желтые карточки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Проводиться расследование по факту домогательства спортсменок в Португалии

      Полиция Финляндии в партнерстве с властями Португалии начала расследование инцидента о домогательстве в отношении финских спортсменок.

      Подробнее

    • TAP Air Portugal больше не будет возить министров бесплатно

      С 1945 года члены правительства Португалии пользовались бесплатными услугами авиаперевозчика.

      Подробнее

    • 11% испанцев опаздывают на рейсы из-за duty free

      60% испанцев считают, что предложение в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах лучше, чем в обычных торговых точках или интернет-магазинах.

      Подробнее

    • Испания: Iberia Express – самый пунктуальный лоукостер июля

      Iberia Express вновь возглавила мировой рейтинг пунктуальности среди бюджетных авиалиний.

      Подробнее

    • Трамп предложил Италии помощь в уплате госдолга

      Какой именно механизм может быть задействован, неясно.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» объявил имя нового капитана

      «Милан» на своем официальном сайте подтвердил информацию СМИ о назначении итальянского защитника Алессио Романьоли капитаном команды.

      Подробнее

    • Найдены способы легко перенести длительный перелет

      Эксперты индустрии путешествий рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы легче перенести длительный перелет.

      Подробнее

    • Названа неожиданная польза сахара

      Ученые выяснили, что сахар трегалоза оказывает благотворное влияние на печень и повышает чувствительность к инсулину, уменьшая вероятность развития диабета.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья